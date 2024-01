Legnano, la prima nata del 2024 arriva dopo qualche giorno: Gioia ha scelto il 3 gennaio

Legnano (Milano), 4 gennaio 2024 - C’è voluto un po’ di tempo, ma anche all’ospedale di Legnano è stata infine registrata la prima nascita del 2024: alle 9.02 del 3 gennaio, infatti, è nata Gioia, 3 chili e 650 grammi di peso, che dopo questi giorni in nosocomio tornerà con la famiglia a Rescaldina.

Lo scorso anno nell’ospedale di Legnano è stato raggiunto il numero di 935 parti, un record per quanto riguarda l'ultimo decennio nel reparto cittadino e un numero che segna un 9% in più rispetto alle nascite dell'anno precedente. Il dato, più che avere un significato assoluto rispetto alle tendenza alla denatalità di tutto il territorio e della città di Legnano in primis, dimostra che il reparto dell’ospedale legnanese viene scelto da un numero crescente di madri per il parto.

Attendendo i numeri definitivi del 2023, i dati del 2022 riguardanti la natalità nel territorio del Legnanese, undici Comuni che hanno Legnano come riferimento primo, dimostravano infatti una leggera crescita rispetto all’anno precedente ma se considerati nella tendenza degli ultimi venti anni, invece, appariva evidente quanto il calo delle nascite fosse l'elemento predominante. P

er quanto riguarda la città di riferimento del territorio, ad esempio, i nuovi nati residenti a Legnano nel 2022 erano stati 423 contro i 441 del 2021. Nel 2003 erano stati 541 e nel 2009, anno record degli ultimi venti anni, i nuovi nati residenti a Legnano erano stati ben 599.