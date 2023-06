Prima messa di Matteo Cantalupo lo festeggia

Cantalupo in festa per la prima messa di Matteo Lozza, 29 anni, di Cerro Maggiore che è fra i 15 nuovi sacerdoti ordinati dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Matteo frequenta da sempre la sua parrocchia e fa esperienze come scout nella stessa. Dopo il diploma scientifico, qualche anno di chimica e tecnologia farmaceutiche in università e un’esperienza politica nel suo comune, sceglie la strada del seminario. L’altro sacerdote di zona è Riccardo Bombelli, 24 anni, di San Vittore Olona. Dopo diversi anni di oratorio alle spalle, decide di entrare in Seminario subito dopo la maturità, una scelta che fino a un anno prima non era nei suoi piani. Il 22 prossimo giugno, alle ore 11.45 nella Cappella arcivescovile di piazza Fontana a Milano, l’Arcivescovo comunicherà ai quindici nuovi sacerdoti le parrocchie dove svolgeranno il loro ministero. Fra gli atri sacerdoti di zona ci sono anche Matteo Garzonio, 30 anni, di Gallarate; Alessandro Torretta, 26 anni, di Vanzaghello; Marco Zambon, 25 anni, di Busto Arsizio. Ch.S.