"Pregiudizi radicati, una Giornata non basta"

Il bilancio di fine anno è ancora da elaborare, con i dati di novembre e dicembre. Quel che è certo, i casi non si fermano. Antonella Manfrin è la coordinatrice del Centro antiviolenza Filo rosa Auser di Legnano e Castano Primo. "L’ultimo episodio, a dicembre, ha riguardato una donna che vive nel Castanese –. racconta –: ha denunciato anni di maltrattamenti, violenze e angherie, così pochi giorni prima di Natale è stata collocata in una struttura di pronto intervento e non ha più fatto ritorno a casa. Ora è protetta e monitorata. Non parla italiano, ci stiamo attivando per ottenere una mediazione linguistica efficace. Altre donne ci hanno contattato telefonicamente". Il numero di reperibilità telefonica (24 ore su 24), valido per tutti i centri antiviolenza della Rete Auser Ticino Olona, è il 329.5870862.

Filo Rosa Auser si occupa di donne italiane e straniere, con figli adulti e minori o sole, che subiscono violenza psicologica, fisica, economica e sessuale in ambito domestico e nelle relazioni affettive. Il servizio è gratuito. La donna che chiama è accolta da un’operatrice professionista e da una volontaria esperta: ascoltano il suo racconto nel rispetto della privacy e sono in grado di proporle il percorso migliore per riprendere in mano la sua vita. Si può inviare una mail a: auserfilorosa@libero.it.

Filo Rosa Auser ha due sedi: a Castano in via Moroni 8, a Legnano in via Pasubio 21.

"Al di là delle tante manifestazioni del 25 novembre, Giornata dedicata al contrasto alla violenza sulle donne, concentrare tutta l’attenzione in un solo giorno non produce grandi risultati – rimarca Manfrin –. Il sentire del cittadino medio è ancora molto statico. I casi di cronaca nazionale generano prese di posizione forti, poi l’enfasi si spegne, rimane il quotidiano su piccola scala, i pregiudizi radicati".

Il Centro antiviolenza di Legnano Filo rosa Auser e lo Sportello Antenna Antiviolenza di Castano Primo, da gennaio a ottobre 2023, hanno registrato 159 accessi, di cui 113 sono le donne prese in carico.

Silvia Vignati