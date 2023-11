Potenziamento della linea. Gallarate-Rho-Parabiago. Espropri entro fine anno

In attesa del progetto esecutivo sul potenziamento della linea Gallarate-Rho-Parabiago, arriva il momento degli espropri da concludere entro fine anno. Il progetto sarà attuato in due fasi. La prima è il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago con un’estensione di circa 8 km e la realizzazione di un collegamento con Malpensa attraverso la realizzazione di una bretella (Raccordo Y) tra le linee Rfi e Ferrovie Nord Milano all’altezza della stazione di Busto Arsizio. La seconda è il triplicamento della tratta Parabiago-Gallarate per circa 23 km.

Nella prima tratta ci saranno 354 espropri con 31 aree di cantiere complessive. A Vanzago ci sono circa 38mila metri quadrati da espropriare e decine di proprietari con almeno 10 aree di cantiere. Per fare questo si interverrà sugli edifici nelle vie Greppi e Vittorio Veneto, tra piazza XXV Aprile e il Parcheggio Nord, nelle vie Umberto I, Ferrario, Valle Ticino, Cantoniera e Filanda; la stazione sarà spostata.

"C’è molta delusione perché nessuno ci ha ascoltato – spiega Alberto Maggioni, del Comitato “No quarto binario“ –. Non vogliamo incontrare Rfi, ma siamo in contatto con i nostri avvocati. Io sarò uno di quelli che si troverà un muro davanti casa".

Sono previsti interventi al Piano regolatore generale nella stazione di Rho, l’istituzione della nuova fermata di Nerviano e l’adeguamento della stazione di Parabiago. Per completare l’opera Vera Fiorani è stata nominata commissaria straordinaria di governo. Il progetto consentirà un incremento di capacità passando dagli attuali 10 treni l’ora per direzione a 24 sul complesso delle due linee fino a Parabiago.

Christian Sormani