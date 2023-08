Pogliano, rubano in un negozio e scappano in bicicletta: arrestati due ladri di Parabiago

Nerviano (Milano) - Il mese scorso il titolare di un’attività commerciale di Pogliano Milanese aveva denunciato al comando Unico di Polizia Locale, un furto avvenuto all’interno del proprio negozio. Nella notte i ladri si erano introdotti nel negozio rompendo la tapparella e la finestra posta sul retro e avevano sottratto dalla cassa denaro contante per un importo pari a 1.350 euro.

Gli agenti avevano subito acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale dalle quali si poteva accertare che gli autori del furto denunciato erano due soggetti arrivati in bicicletta: uno rimaneva all’esterno a fare il palo mentre l’altro si introduceva all’interno e sottraeva il denaro dalla cassa. Non erano però ben visibili i volti. Pertanto venivano effettuate ricerche attraverso le telecamere di videosorveglianza comunale dalle quali si riusciva ad estrapolare alcuni fotogrammi dei volti dei due soggetti. Dalle indagini effettuate si escludeva che potessero essere cittadini residenti a Pogliano. Nella giornata di ieri, gli agenti del nuovo ufficio nucleo operativo del comando Unico, coordinati dal comandante Stefano Palmeri, sono riusciti ad identificarli. ieri mattina si sono presentati a casa di uno di questi, pregiudicato e con precedenti per reati contro il patrimonio, per la notifica degli atti di rito. Dopo aver suonato il citofono e dopo che l’interessato apprendeva di una notifica nei suoi confronti, rispondeva che sarebbe sceso; invece usciva dal proprio appartamento e si dava alla fuga passando dal tetto. Venivano subito avviate le ricerche e poco dopo veniva individuato e indagato in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Anche l’altro soggetto, sempre di Parabiago, veniva identificato e indagato per il medesimo reato.