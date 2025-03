Polizia locale. Arrivano quattro Dae

Fino a oggi un solo defibrillatore automatico era a disposizione della Polizia locale, un Dae da tenere su una delle autovetture di servizio e da utilizzare in caso di emergenza: con gli ultimi finanziamenti regionali i dispositivi potenzialmente utilizzabili diventeranno cinque grazie alle quattro nuove unità ottenute e che presto entreranno a far parte della dotazione. Solo pochi giorni fa, infatti, è arrivata conferma del finanziamento che va a coprire le esigenze presentate qualche mese fa dai corpi di polizia locale di tutta la Regione. A Legnano arriveranno, nello specifico, cinque nuove radio veicolari che offriranno maggiore copertura nelle comunicazioni e continuità di alimentazione della batteria, garantendo così maggiore sicurezza e un immediato collegamento con la centrale operativa; i già citati quattro defibrillatori che verranno assegnati alle pattuglie esterne per interventi di emergenza durante le attività di presidio del territorio e, infine, un etilometro portatile omologato per effettuare le prove alcolemiche e le conseguenti procedure sanzionatorie direttamente su strada, ottimizzando l’operatività delle pattuglie di Polizia Locale. Nella stessa tranche di finanziamenti rientrano anche, in questo territorio, quattro dash-cam, due defibrillatori e una autovettura per il comando di polizia locale di Parabiago; un tablet, un nuovo impianto di allarme, tre telecamere urbane e cinque telecamere per lettura targhe, invece, per il comando di Canegrate/San Giorgio su Legnano/San Vittore Olona.

P.G.