Politics Hub edizione 2023. Giovani in campo per fare rete

"Se i più giovani vogliono contribuire a modellare ciò che li circonda devono attivarsi affinché la loro voce possa essere ascoltata e compresa": è questo il punto di partenza da cui decollano le iniziative di Politics Hub, associazione giovanile che opera da diversi anni sul territorio di Legnano e Busto Arsizio proprio con l’intento di diffondere la cultura politica tra le fasce più giovani, e che caratterizza anche l’edizione 2023 del festival da loro organizzato, che entra nel vivo proprio questa settimana. Come dichiarato dagli stessi organizzatori, Politics Hub quest’anno ha deciso di fare rete con associazioni ed enti del territorio organizzando in collaborazione iniziative su più giorni e mettendo in primo piano numerosi temi, da quello migratorio a quello imprenditoriale, dalle disabilità allo sport e all’attivismo giovanile, declinati a partire dal tema "Rigenerazione". "Occuparsi della questione giovanile richiede di adottare una prospettiva più lungimirante nell’orientare ogni decisione, trasformando questa tensione nella sua stessa forza e solidità. Questo processo non è unidirezionale, al contrario, si sostanzia nella reciproca interazione e scambio .- ha dichiarato a proposito Rachele Grassini, presidentessa di Politics Hub -. Se i più giovani vogliono contribuire a modellare ciò che li circonda devono attivarsi affinché la loro voce possa essere ascoltata e compresa, argomentando con coscienza e spirito critico, talvolta avendo il coraggio di cambiare idea, altre volte mostrandosi determinati di restare saldi nelle proprie convinzioni". Dopo i primi appuntamenti di sabato scorso e lunedì, oggi pomeriggio, in collaborazione con e presso la sede di Confindustria Alto Milanese, dalle 18 alle 19, andrà in scena l’incontro a tema "Di padre in figlio: due generazioni di imprenditori a confronto, che sfida è il cambiamento generazionale in azienda?". Domani, in collaborazione con Associazione Culturale Area Giovani, è invece in programma alle 21 all’Istituto Talisio Tirinnanzi di Legnano un incontro con l’atleta paralimpico Davide Cassioli: "Con gli occhi della fiducia: lo sport sulla scia dell’inclusione". Sabato 23, in collaborazione con Near.ita e nella sede del Maggie’s Park di San Vittore Olona, dalle 18 alle 19.30 arriverà il momento del Caffè Politico "I doveri dei giovani: perchè e come fare attivismo". Domenica 24, in collaborazione con e presso la sede di Ül Caminett’ Social Cafè di Canegrate, alle 21 momento Cineforum con "Le nuotatrici". Martedì 26 alle 21, poi, serata finale alla Famiglia Legnanese con ospite Alessandro Tommasi, fondatore di Will Media: "Giovani, social network e politica".