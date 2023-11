Pogliano, hashish al parco: denunciato ventenne

Pogliano Milanese (Milano) - Una pattuglia del Nucleo Operativo della Polizia locale Nerviano-Pogliano, durante un controllo del territorio ha notato all’interno di un parco di Pogliano Milanese un gruppo di ragazzi seduti su una panchina intenti a bere birra e fumare.

Gli agenti hanno quindi iniziato un controllo, ma uno dei ragazzi ha iniziato a fuggire in direzione del cancello opposto all'entrata. Il giovane, non potendo più scappare, ha lanciato a terra un involucro bianco. Gli agenti lo hanno recuperato ed esaminato: conteneva hashish per un peso di 25 grammi. Sottoposto a perquisizione, nel borsello del ragazzo venivano rinvenuti altri 2 grammi della medesima sostanza e denaro contante per un importo di 160 euro. Il ragazzo, un ventenne residente a Rho, veniva indagato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.