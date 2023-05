Legnano e la pioggia di milioni del Pnrr: “È una corsa contro il tempo”

Legnano (Milano) – Oltre 70 milioni di euro di investimenti, "spalmati" su 120 progetti circa, per il 60% già avviati, con fondi che arrivano dal Pnrr, in parte direttamente e per il resto attraverso progetti sovra comunali con il "filtro" di diversi enti superiori: è a partire da questi numeri che il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha voluto mettere l’accento sul momento particolare e probabilmente irripetibile che il Comune di Legnano sta vivendo in questi mesi, caratterizzati non dalla mancanza di fondi per finanziare i progetti, ma piuttosto dal rischio di non tenere testa agli impegni presi.

All’origine di questo riassunto della situazione complessiva, un’interrogazione presentata dal gruppo consigliare della Lega che chiedeva, appunto, di disegnare un quadro della situazione "strada facendo".

Circa 40 milioni di euro arrivano attraverso "fondi diretti", che giungeranno dunque a Legnano attraverso bandi che portano al Comune senza intermediari, mentre gli altri 30 giungeranno a destinazione attraverso “fondi indiretti”, che non arrivano alle casse del Comune ma che attraverso la concertazione atterreranno però in concreto sul territorio.

Il contributore principale in questa lista della spesa è Città metropolitana che porta 21 milioni in totale, i vari Ministeri altri 20 milioni di euro, Regione Lombardia 16,5 milioni e, in ultimo, Cap Holding, quindici milioni (l’investimento per la vasca volano del fiume Olona).

Fra i più importanti, Radice ha citato il Pinqua - Programma innovativo della qualità dell’abitare e i 5 milioni di euro che serviranno per rigenerare e dare nuova vita alla ex sede della provincia di via dei Mille, alla ex casa del Balilla e una casa di corte di via Galvani, ma anche l’intervento di Città Metropolitana sull’istituto Bernocchi da 10,5 milioni di euro, la ciclabile nel progetto "Cambio" tra Milano e Legnano e la rigenerazione urbana diffusa nei quartieri, con 10 milioni di euro destinati a scuole, palestre, impianti sportivi e centri civici.

"Non siamo in ritardo sulla tabella di marcia e riusciremo a rispettare la chiusura del 2026 - ha spiegato Radice -, ma sono le tappe intermedie a creare, non solo a noi, qualche problema per le verifiche, i vincoli e gli standard richiesti nel percorso, che hanno trasformato alcuni passaggi in una lotta contro il tempo".