Pistola puntata a una conoscente Arrestato 31enne

Arrestato dagli agenti della Polizia di frontiera di Luino un trentunenne, italiano, residente a Germignaga, accusato di detenzione illegale di due pistole semiautomatiche e di minacce gravi con una pistola

a una sua conoscente. Nella serata di lunedì i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione a Germignaga dopo che una donna di quarantacinque anni poco prima aveva denunciato di essere stata minacciata da un uomo di sua conoscenza.

La quarantacinquenne ha raccontato che si trovava da un’anziana che aveva raggiunto per trascorrere qualche ora in compagnia e prestarle aiuto domestico.

In un alloggio annesso alla casa era ospitato da tempo anche

il trentunenne, lavoratore frontaliere impiegato

in Svizzera, i rapporti erano sempre stati più che cordiali con tutto il vicinato e con l’anziana padrona di casa. Improvvisamente, alterato per l’ossessivo sospetto di essere pedinato da imprecisati soggetti intenzionati a fargli del male, il giovane è andato su tutte le furie rimproverando la quarantacinquenne di esserne in qualche modo corresponsabile. Quindi, dopo averla bloccata all’ingresso dell’abitazione trattenendola per un braccio, ha improvvisamente estratto una pistola e gliel’ ha puntata alla testa e al volto rivolgendole pesanti minacce. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dalla donna che è riuscita a divincolarsi ed a fuggire fino all’Ufficio della Polizia di Stato di Luino per dare l’allarme. Dopo una rapida irruzione nella casa, dove ancora si trovava,

il trentunenne è stato reso inoffensivo dagli agenti che l’hanno trovato in possesso di due pistole semiautomatiche, detenute illegalmente. L’uomo è stato tratto in arresto.