Piscina Villa, soluzione in vista Arriva un gestore temporaneo ma la riapertura si allontana

di Paolo Girotti

Pochi giorni per capire chi sarà il gestore temporaneo dell’impianto natatorio di viale Gorizia, ormai da mesi alle prese con un’emergenza continua; pochi giorni ancora per comprendere se la stagione autunnale e invernale potrà partire come previsto dal primo settembre oppure, come appare più probabile, sarà necessario far slittare in là il termine. Sarà con tutta probabilità una riunione a inizio settimana, che passerà anche dall’informazione alle società sportive legnanesi, a sciogliere gli ultimi nodi che riguardano la gestione dei due anni di intermezzo che apriranno poi la strada al nuovo impianto natatorio, ricostruito per la gran parte e gestito in partenariato pubblico-privato. L’ipotesi sul tavolo è che nei primi giorni della prossima settimana si procederà con l’assegnazione diretta della gestione per i prossimi tre mesi a una società identificata dal Comune (con tutta probabilità Mgm sport, società che già gestisce l’impianto di Rho).

Dopo di che, si passerà al bando per la gestione degli altri mesi che condurranno a chiudere i due anni di interregno. Alla luce di questi elementi – tra l’altro in questi giorni si sta lavorando al recupero degli spogliatoi Impero – appare difficile che l’impianto natatorio di viale Gorizia, chiuso per tutto agosto, possa riaprire i battenti il primo settembre e più probabile uno slittamento in là dei termini. Intanto c’è comunque una certezza: solo pochi giorni, infatti, si è chiusa la fase che faceva seguito alla prima proposta di partenariato pubblico-privato e al progetto che segnerà la storia futura dell’impianto natatorio di viale Gorizia. Come ormai noto era stato un gruppo composto da da Techne SpA (soggetto realizzatore capogruppo), Myrtha pools, Partecipazioni & Gestioni srl, studio28architettura, Tekn&co. Srl e Iccrea Bancaimpresa Spa a presentare il progetto: dopo di che, sulla base di questa proposta, il partenariato era stato aperto ad altri possibili competitor interessati alla gestione della piscina di Legnano, Come ampiamente prevedibile il 21 agosto, alla chiusura dei termini, l’unica proposta presentata è stata proprio quella del gruppo che aveva formulato il progetto e che, a tutti gli effetti, si occuperà della ristrutturazione dell’impianto e, dopo i due anni previsti di lavori, diventerà il gestore per i vent’anni successivi.