Il futuro della piscina Villa "Il progetto della vasca penalizza l’agonistica"

di Paolo Girotti

LEGNANO

Il miglior progetto da mettere in campo per rendere sostenibile la gestione dell’impianto natatorio comunale oppure, semplicemente, l’unico progetto in grado di garantire un futuro alla "Villa" di viale Gorizia? All’indomani della presentazione del progetto del nuovo impianto natatorio destinato a nascere in partenariato con un soggetto privato (se tutto andrà come previsto in occasione della gara, si tratterà dello stesso soggetto proponente) sono subito piovute critiche sull’impianto generale che sostiene la proposta e che sposta con decisione il focus dall’attività agonistica a quella ludica, vocazione certamente privilegiata nelle scelte progettuali e forse l’unica in grado di garantire gli introiti necessari per consentire di proseguire dopo la messa in liquidazione del precedente gestore, Amga sport. A non piacere alle società sportive, in un progetto che a fronte di un quadro economico che supera i 15 milioni di euro dovrebbe essere pronto per il 2026, è la prevista riduzione delle corsie della vasca da 50 metri dedicate agli allenamenti ma anche la profondità di una delle due nuove vasche coperte: elementi che, collegati a tanti altri particolari, hanno fatto intravedere una decisa penalizzazione dell’attività agonistica. Ieri, intanto, in Comune è stata protocollata anche una lettera vergata dai genitori dei ragazzi del team Legnano Nuoto, che pone all’amministrazione quesiti su scadenza ancora più ravvicinate e che riguardano il periodo di interregno che precederà, nei prossimi due anni, il nuovo impianto e la gestione ventennale che sarà. Al momento, infatti, non è ancora stato scelto il gestore che dovrà traghettare da Amga sport in liquidazione alla nuova gestione: "Vogliamo chiedere all’ Amministrazione Comunale di confermare la certezza dell’apertura dell’impianto dall’1 settembre 2023 come detto in diverse occasioni – si chiede conferma nella lettera, dopo aver posto l’accento anche su iscrizioni e tesseramenti in divenire per la prossima stagione -. Immaginiamo siano necessari dei tempi tecnici per avviare il nuovo gestore, ed essendo a fine giugno i tempi stanno diventando stringenti". L’assessore allo Sport Guido Bragato ieri alla ricezione della lettera ha garantito l’apertura a inizio settembre. Il bando per la gestione ponte che doveva già essere cosa fatta, invece, ancora non è stato pubblicato e per il nome bisognerà dunque aspettare ancora.