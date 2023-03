Piscina, la sentenza del tribunale di Milano dà ragione al Comune

Sul contezioso comune-gestore piscina di Cerro Maggiore, il tribunale di Milano, sentenzia a favore dell’amministrazione. Lo ha comunicato il sindaco Nuccia Berra nell’ultima seduta del consiglio comunale cittadino. "La sentenza sulla piscina pone un primo punto a questa annosa vicenda. In una situazione come questa non si può mai essere soddisfatti, ma vedere accolte tutte le domande dal giudice evidenzia quanto sia stato corretto il lavoro svolto in questi 5 anni. Sicuramente la situazione non finirà qui, ci saranno strascichi e purtroppo c’è il rischio che tutto questo ricada sui cittadini che dovevano avere una piscina a costo zero e invece hanno pagato e continuano a pagare su questa problematica. Noi vigileremo e, nel caso ci siano aggiornamenti, agiremo per tutelare gli interessi del comune e degli abbonati "ha spiegato il sindaco. Il Tribunale ha spiegato che "Nam, il gestore, ha tratto un vantaggio dalla vicenda tanto che il suo debito nei confronti di ICS (Istituto per il Credito Sportivo) è stato pagato dal comune che ha integralmente sostenuto la somma di 1.717.739,24 euro che – se non vi fosse stata la garanzia dell’ente locale – avrebbe dovuto essere versata da Nam. Non si riscontra dunque quale interesse possa rivestire Nam per l’annullamento di un contratto di fideiussione dal quale ha tratto solo vantaggi". La giustizia civile è stata chiamata a pronunciarsi anche sul diritto di superficie che, secondo il comune, sarebbe stato trasferito da Nam a Monte dei Paschi di Siena in violazione dei termini della concessione, mentre secondo Nam sarebbe stato utilizzato per garantire il finanziamento, scopo con cui era stato concesso alla società. "Nam ha utilizzato il diritto di superficie con finalità diverse da quelle stabilite nel contratto di concessione", Ora Nam è tenuta alla riconsegna dei beni oggetto del diritto di superficie e degli impianti sportivi oggetto della convenzione". Ch.S.