Pierluigi Arrara è il nuovo Presidente del Gruppo Amga, "Onore entrare nella squadra"

Tutto come previsto: è Pierluigi Arrara (nella foto) il nuovo presidente del Gruppo Amga dopo che l’assemblea dei soci lunedì, ha votato la sua nomina dopo le dimissioni del presidente uscente, Alessandro Gregotti. Il nome di Arrara è stato fin da subito l’unico papabile per la successione e la volontà dei soci è stata quella di tornare a scindere i due ruoli di presidente e amministratore delegato ai quali Gregotti aveva assolto, decidendo di affidare a Valerio Menaldi, il ruolo di ad. Ad Arrara spetterà il compito di curare i rapporti istituzionali con gli stakeholder, mentre la mission di Menaldi sarà occuparsi della gestione operativa e dei dossier strategici. "È per me un onore - ha detto Arrara - entrare a far parte delle squadra di Amga Legnano, una delle società pubbliche più importanti della Città Metropolitana. Attraverso il mio impegno, da oggi cercherò di contribuire a tutte le sfide future, sempre tese al bene delle persone e del territorio". P.G.