Piccola marcia per la pace. Fino a Fagnano Olona contro odio e violenze

Oggi avrà luogo la terza edizione della “piccola marcia della pace”, organizzata da Legambiente Busto Verde, Bicipace e dal tavolo InCamminoperlaPace, che coordina più di 30 realtà del territorio. L’iniziativa, a ridosso del terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e dell’inizio della guerra che ne è seguita, partirà dal Corte del ciliegio (viale Lombardia 55) alle 15 con arrivo all’Approdo di Calipolis, in via Cristoforo Colombo 80, a Fagnano Olona.

"Partendo dall’articolo 11 della Costituzione, in cui si dice che l’Italia ripudia la guerra, cercheremo per un giorno di rialzare la testa e di respirare un’aria meno ammorbata dal clima di odio e di violenza, di contrapposizione nazionalistica che sempre di più contraddistingue il mondo e anche il nostro Paese - afferma Flavio Castiglioni, fra i promotori -. È necessario che le nostre comunità si scuotano: da più parti ci raccontano che la guerra è strumento inevitabile e che l’unico modo per non soccombere è il riarmo. Con la piccola marcia vogliamo denunciare la falsità di un tale approccio alla politica internazionale e il pericolo enorme che esso contiene".

Silvia Vignati