Piazza del Popolo, il cantiere del maquillage si sposta sul lato nord

Lavori "quasi" conclusi per quanto riguarda il primo lato di piazza del Popolo sottoposto a lifting, mentre è già attiva da oggi l’ordinanza che regola i divieti sul lato opposto della piazza, oggetto della seconda tranche di interventi.

Ieri gli operai al lavoro avrebbero dovuto rimuovere, infatti, le limitazioni di cantiere sul lato sud, ma alcune opere sono ancora da concludere: slitta di un giorno lo smantellamento del cantiere sul lato sud, ma da oggi si passerà immediatamente alla seconda fase dei lavori di riqualificazione, con lo spostamento del cantiere sul lato nord. Per questo motivo, sempre da oggi, è istituito il divieto di parcheggio e circolazione sul marciapiede di piazza del Popolo dal numero civico 17 al 22, la carreggiata per il senso di marcia dal sottopasso centrale verso la periferia sarà ristretta nel tratto fra via Cristoforo Colombo e via Vespucci e la fermata del bus sarà spostata subito dopo l’attraversamento pedonale che si incontra salendo dal sottopasso centrale.

Sull’altro lato della piazza, invece, la fermata del bus sarà spostata nella sua posizione naturale. L’ordinanza avrà valore sino a giovedì 25 maggio; entro quella data, nel caso i lavori si protraessero, Piazza del Popolo dovrà essere sgombra per consentire lo svolgimento della sfilata storica del Palio. Sono partiti ieri mattina, poi, anche i lavori di manutenzione alla recinzione della scuola primaria don Milani. Il lavoro rientra negli interventi di carattere straordinario per il ripristino, sostituzione e integrazione di parti delle recinzioni in paletti e rete metallica che, nelle scorse settimane, hanno interessato la scuola Manzoni e che prossimamente riguarderan

no anche le primarie Rodari. Nella giornata di ieri, in particolare, i lavori hanno riguardato il verde della siepe perimetrale; da oggi si lavorerà sulla recinzione.

P.G.