Piante cadute e incidenti sulle strade

L’albero gli è crollato davanti

e lui per evitare l’impatto

si è buttato a terra. Ora è ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Lecco con

un grave trauma toracico il motociclista di 48 anni di Valbrona che ieri d’istinto

è scivolato sull’asfalto, tra Annone e Civate della Milano – Lecco in direzione nord, per scongiurare un incidente ancora peggiore: una pianta gli stava infatti franando addosso a causa del violento temporale che si è abbattuto anche nel Lecchese. Per fortuna il 48enne andava molto piano, perché tempestava e la grandine aveva ridotto la visibilità al minimo, peggio che di notte. A Colverde, in località Gironico, provincia di Como, invece un albero, sradicato sempre dall’ondata di maltempo, ha travolto tre escursionisti rimasti bloccati sotto il peso del tronco per 40 interminabili minuti prima di essere salvati dai tecnici del Soccorso alpino e dai vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino-fluviale. Ad avere la peggio è stato un 69enne ricoverato al Sant’Anna. Nel Lecchese, la perturbazione temporalesca ha colpito duro soprattutto in Brianza: a Rogeno le raffiche di vento hanno divelto le sbarre del passaggio a livello della linea Como – Lecco e scoperchiato alcuni tetti. Ci sono stati poi diversi allagamenti. "Abbiamo riposto a oltre 300 richieste di soccorso per allagamenti, tagli pianta e tetti scoperchiati quasi

in contemporanea", hanno fatto sapere i vigili del fuoco.