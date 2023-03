Piano del territorio La mappa delle aree in attesa di recupero

In attesa del nuovo piano di Governo del territorio, che secondo l’amministrazione potrebbe essereesa pronto entro l’anno in corso, quali sono le zone da recuperare da cui passa il futuro di Legnano e a che punto siamo? Solo poche settimane fa sono iniziate le opere di demolizione alla ex Mottana, una delle tante aziende cittadine - in questo caso una tintoria - che avevano trovato spazio sulle sponde del fiume Olona e sull’asse del Sempione: l’area è parte dell’ambito AT5 ex Bernocchi – ex Mottana (oltre 77mila metri quadrati) per il quale nel 2021 Comune di Legnano e proprietari dell’area avevano firmato un protocollo d’intesa che prevede il mantenimento di edifici storici e degli elementi significativi di archeologia industriale, oltre alla realizzazione di un parco pubblico, denominato "Bio Parco Archeologico".

Il cronoprogramma prevede un impegno decennale per portare a termine tutti i lavori: i proprietari dell’area potranno contare su un volume edificabile pari a poco più di 105mila metri cubi, mentre l’altezza massima raggiungibile dagli edifici sarà di 25 metri. Anche l’ex "Central Park" di via Firenze è tornato da poco in primo piano: a metà 2020 l’area era passata di mano per una cifra irrisoria, mezzo milione di euro e a distanza di un paio d’anni i nuovi proprietari di Legim srl avevano poi presentato una proposta per la ridefinizione del piano. La proposta, però, è stata bocciata dall’amministrazione: non sono piaciuti l’eliminazione dei parcheggi pubblici nell’interrato negli edifici con destinazione commerciale, il tracciato viario di accessibilità al comparto, la previsione e la dotazione di parcheggi di prossimità, così come la riduzione significativa della dotazione di verde pubblico. Tutto tace, invece, sull’ex Manifattura, l’intervento più pregiato anche per la collocazione in pieno centro: i 41mila metri quadrati sono da tempo nelle mani di Officine Mak che se li è aggiudicati all’asta, così come la ex Crespi. P.G.