Personale sotto organico, migliora l’assistenza psichiatrica

Carenza d’organico: il problema è ancora da risolvere per la polizia penitenziaria nella casa circondariale bustese. Attualmente sono 153 gli agenti ma di questi 12 sono distaccati in altra sede mentre 416 sono i detenuti, il 70% dei quali stranieri, quindi la struttura è di nuovo sovraffollata. Un miglioramento, fa rilevare Pierpaolo Giacovazzo (nella foto), segretario regionale Uilpa Polizia penitenziaria, riguarda l’assistenza psichiatrica ai detenuti: "Dopo i nostri ripetuti solleciti come sindacato, sono stati assegnati 7 psichiatri che a rotazione entrano nel carcere e seguono con più attenzione le diverse situazioni". A creare preoccupazione tra gli agenti restano le aggressioni: nel 2022, secondo i dati Uilpa, sono state 24 da parte di detenuti, in alcuni casi riportando ferite con ricorso a cure sanitarie. L’episodio più drammatico, l’incendio appiccato un anno fa, tra il 25 e 26 marzo, in cui fondamentale è stato l’intervento degli operatori di polizia: intossicati dal fumo, hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie, ma hanno portato in salvo gli stessi detenuti. Ros.For.