Percorsi casa-lavoro Infortuni per stress

È il fattore umano la principale causa degli infortuni sul lavoro in itinere, ovvero gli incidenti stradali nel percorso casa-lavoro o durante gli spostamenti nel corso dell’attività lavorativa. Un’analisi condotta dall’Unità di Ricerca Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica di Milano ha preso in esame il territorio della provincia di Varese, osservando come siano i comportamenti scorretti dei guidatori a causare gli incidenti stradali. A favorire le infrazioni e le disattenzioni sono soprattutto le emozioni negative di chi si trova alla guida. L’indagine infatti dimostra che alle situazioni di tensione, stress e disagio corrisponde un maggior numero di incidenti. Il campione è formato da un 60% di donne e un 40% di uomini. L’82% è attivo nel terziario e il 18% nel turismo. L’89% guida un veicolo nel tragitto casa-lavoro. Il 56% percorre meno di 10 km per raggiungere la sede lavorativa, il 32% invece dagli 11 ai 30 km e il 12% oltre 30 km. Spicca l’utilizzo scorretto del cellulare, seguito da sviste e violazioni alle norme. Il 29% dice di essere spesso o sempre stressato mentre guida. "Un infortunio su 5 è in itinere - dice il presidente dell’Organismo paritetico provinciale salute e sicurezza Alessandro Castiglioni - percentuale che sale per il terziario". L.C.