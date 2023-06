Pendolari al buio, per scendere dal treno serve il cellulare!

Per scendere dal treno serve il cellulare perché il parcheggio è talmente buio che, per arrivare alla macchina, bisogna illuminare i propri passi con lo smartphone. Per l’ennesima volta i pendolari che frequentano lo scalo di Saronno Sud si trovano avvolti dal buio.

Come successo altre volte in passato, è saltata completamente l’illuminazione dell’area di sosta intorno allo scalo, che è indipendente da quella della stazione, e così il parcheggio è "avvolto nelle tenebre". "Già non è piacevole tornare in un parcheggio fondamentalmente deserto – spiega una pendolare – farlo completamente al buio, dovendo farsi luce col cellulare, non solo per aprire la macchina ma anche solamente per arrivarci, è davvero preoccupante. È un problema che dura da diversi giorni".

S.G.