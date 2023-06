PD presenta mozione urgente in consiglio regionale per salvare l'ospedale Sant' Antonio Abate di Gallarate

Arriva in consiglio regionale la situazione dell’ospedale Sant’ Antonio Abate di Gallarate con una mozione urgente presentata dal Pd che sarà discussa martedì. "Abbiamo bisogno che il presidio sopravviva e torni a erogare servizi importanti per la comunità" spiega il consigliere regionale dem Samuele Astuti.

Di recente, dopo la manifestazione per salvare dallo smantellamento il presidio gallaratese che ha visto la partecipazione di oltre 2000 cittadini, il consiglio comunale ha discusso il problema e la maggioranza di centrodestra ha approvato (l’opposizione si è astenuta) una mozione in cui si manifesta la preoccupazione per la situazione di emergenza del Sant’Antonio Abate, con spostamenti di specialità in altri presidi e per il futuro di quelle ancora attive, e si chiedono garanzie sui servizi, sulle risposte alle cronicità.

Ora l’argomento sarà affrontato in consiglio regionale. Otto i punti indicati nel documento rivolto alla giunta regionale e all’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Il primo: intervenire con azioni concrete e tempestive per rimediare alle gravi criticità che presentano i servizi sanitari erogati al Sant’Antonio Abate e, in particolare, per reintegrare in numero adeguato il personale sanitario medico e infermieristico allo scopo di garantire un’offerta di prestazioni e un livello di accesso alla sanità pubblica appropriato a garantire il benessere dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.

Quindi la richiesta di "avviare un’immediata revisione del piano organizzativo dell’Asst Valle Olona, dandone evidenza al consiglio regionale e alle amministrazioni locali interessate e indicando tempi e modalità per l’attuazione di un intervento di medio-lungo termine che possa garantire la salvaguardia delle risorse e dell’operatività del Sant’ Antonio Abate e conseguentemente di tutti i presidi afferenti all’azienda ospedaliera".

