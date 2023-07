Patente sospesa fugge all’alt Preso e multato

Scappa all’alt della polizia locale pregiudicato senza patente e senza assicurazione nei guai. Succede a Nerviano con la polizia locale che è riucita a bloccare e sanzionare l’uomo. In particolare mentre era in in Via Diaz, il conducente non si era fermato all’alt degli agenti, scappando. Gli agenti hanno preso il numero di targa decidendo di non procedere all’inseguimento per evitare di mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini. Dalle indagini volte all’identificazione del fuggitivo, il veicolo è risultato intestato a un defunto, privo di assicurazione e con revisione scaduta. Gli agenti sono così risaliti all’erede che ha detto loro di aver lasciato a una persona presentatogli da un’amica il veicolo in custodia dato che non disponeva di un posto auto. A seguito di ulteriori ricerche la Localee è così giunta all’identificazione del conducente che è stato infine sanzionato. Ch.S.