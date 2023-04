Parking in via Toti Lavori sulla “torre“

Era il passaggio obbligato per arrivare all’apertura effettiva del parcheggio e consisteva nel sistemare la copertura in klinker della “torre“ che sovrasta l’area di via Toti: proprio in questi giorni gli operai hanno cominciato a lavorare alle facciate, cosicché l’effettiva riapertura dell’area di sosta sembra davvero avvicinarsi. In gioco ci sono i circa settanta posti dei parcheggi rialzati tra via Toti e via Gaeta, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, che nell’intenzione dell’amministrazione saranno chiamati a sostituire l’area della ex mensa Tosi in via Cairoli, recentemente chiusa al pubblico per decisione del commissario liquidatore. Le motivazioni che nel 2011 avevano portato alla chiusura del parcheggio di via Toti erano invece legate al cedimento dei marciapiedi d’accesso e, appunto, alla caduta di piastrelle dalla facciata della torre uffici: una volta risolti questi problemi, aveva spiegato il sindaco, Lorenzo Radice, la riapertura sarebbe stata possibile. Con questi 70 parcheggi il numero di posti auto a sosta libera nell’area (escludendo quindi quelli a disco orario e riservati alle persone disabili) supera quota 700.

P.G.