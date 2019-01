Parabiago (Milano), 30 gennaio 2019 – Un premio europeo per il Parco dei Mulini? In qualità di Comune capofila, la città di Parabiago ha dato parere favorevole alla partecipazione del Parco dei Mulini al premio del paesaggio del Consiglio d’Europa. “La nostra città ha sempre creduto e investito energie in tema ambientale - afferma il sindaco Raffaele Cucchi -, ma soprattutto ha saputo dare valore al paesaggio partendo dalla storia e dalle caratteristiche del territorio in un’ottica di sostenibilità. Grazie anche alla capacità di pianificazione e condivisione di progetti con altri amministratori locali, il Parco dei Mulini è sicuramente un esempio italiano importante in tema di recupero e valorizzazione del territorio e poter partecipare alla VI edizione del Premio del Paesaggio, è davvero un privilegio. Ci auguriamo che l’impegno di tutti: amministratori, funzionari, attori sociali e partner, venga riconosciuto anche a livello nazionale ed europeo.”.

Gli interventi e i progetti realizzati all’interno del parco sono stati diversi. Tra i più rilevanti: la realizzazione della dorsale ciclabile lungo il fiume Olona, la valorizzazione delle reti ecologiche, il ripopolamento ittico, il recupero delle rogge esistenti, la realizzazione del marchio De.Co che individua i prodotti a filiera corta e le tante iniziative culturali per avvicinare i cittadini all’Olona.