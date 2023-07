Legnano, chiude il parcheggio al servizio del mercato: Fratelli d’Italia contro il Comune

Legnano (Milano) – Se il primo passo del piano di rilancio del mercato coincide con la chiusura di uno dei parcheggi di servizio per i clienti, allora c’è da preoccuparsi per ciò che avverrà nei prossimi mesi: è questa la posizione assunta dai rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia dopo la discussa decisione presa dall’amministrazione comunale di Legnano, che solo poche settimane fa ha scelto di non rinnovare l’accordo per l’utilizzo del parcheggio in area privata di via Castello, spazio che sino ad oggi aveva costituito uno sfogo per chi raggiunge l’area in auto nelle giornate di mercato.

"Come molti di voi sapranno, per voce dell’Assessore Fedeli la Giunta comunale ha preso un impegno chiaro e deciso: entro il 30 ottobre 2023 sarà messo in atto un piano di rilancio per il nostro mercato comunale – spiegano i portavoce del gruppo consigliare di FdI e della sezione legnanese facendo riferimento a una mozione passata all’unanimità in consiglio comunale e allora illustrata dal consigliere Stefano Carvelli -. Sabato scorso siamo andati a prendere visione del primo atto di questa operazione tanto attesa. Si tratta della chiusura del parcheggio che dal 1987 era gestito dalla Coo.Le.Ser. Cooperativa Sociale, un luogo sicuro dove poter parcheggiare le auto per recarsi a fare compere tra le bancarelle del mercato. Quindi abbiamo deciso di fare un giro nell’area del mercato per ascoltare le opinioni su questa chiusura".

Il sondaggio improvvisato da FdI non poteva che portare a proteste da parte di chi ha ora una possibilità in meno per parcheggiare: "Le proteste raccolte confermano le nostre perplessità già espresse: la scelta effettuata dall’amministrazione è sbagliata sotto vari punti di vista. Non solo questa decisione limita le possibilità di rilancio ed espansione del mercato comunale, ma a preoccupare è anche la chiusura di un’attività svolta in collaborazione con una cooperativa sociale che svolge un ruolo importante nella nostra comunità. Ancora più sorprendente è la motivazione dell’Amministrazione per la chiusura del parcheggio, ovvero la cifra di 1.400 euro mensili, dichiarata antieconomica".