Parcheggio ex Tosi chiuso tra le polemiche

Di certo c’è che il parcheggio della ex mensa Tosi è ormai chiuso al pubblico privando di un centinaio di posti i pendolari e che, mentre la maggioranza "incolpa" il liquidatore dell’improvvisa chiusura, l’opposizione trova tutte le responsabilità nella mancanza di intraprendenza del governo legnanese: la contrapposizione è emersa ancora in occasione del consiglio comunale di martedì, quando cinque interrogazioni (Lega, Lista Toia e Movimento dei Cittadini) hanno riportato l’argomento in primo piano. Si poteva fare qualcosa di più? Probabilmente sì, ma in queste settimane è stato proprio il liquidatore della ex Tosi (il parcheggio è chiuso perché l’area va all’asta il 24 marzo) a rendere evidente una certa conflittualità con l’amministrazione legnanese, accusata d’avere tempi di risposta lenti. A questo punto non resta che attendere il 24 marzo, data dell’asta per la vendita dell’area: che vada deserta o che si palesi un compratore, ci sarà di certo un periodo cuscinetto per il quale l’amministrazione dovrà tornare a trattare per riaprire al pubblico l’area. In questi giorni, quesito insito in una interrogazione, ha poi inciso il vicino cantiere di piazza del Popolo sulla disponibilità totale di parcheggi in area stazione?

Secondo l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Bianchi, no: il 27 febbraio, con parcheggio ex Tosi chiuso e cantiere avviato, il parcheggio sotterraneo di via Colombo ha fatto registrare una disponibilità di una trentina di posti alle 8 del mattino. La relazione degli uffici identificavano nella riqualificazione di questo parcheggio, dal punto di vista della sicurezza, la chiave del potenziale utilizzo.

P.G.