Parcheggi, è una riffa Riapre l’area di via Toti

di Paolo Girotti

"Sparito" dalla geografia cittadina il parcheggio pubblico di via Cairoli, torna invece in gioco quello di via Toti, il cui accesso era chiuso da oltre un decennio: sono iniziati ieri, infatti, con i lavori all’accesso pedonale, gli interventi per la riapertura dei parcheggi rialzati che si affacciano sulle vie Toti e Gaeta, parcheggi privati a uso pubblico (una settantina di posti disponibili) proprio di fronte alla stazione ferroviaria cittadina e che da anni erano chiusi perché ritenuti pericolosi e non praticabili.

"Fin dal 2021 abbiamo lavorato per recuperare la disponibilità dei parcheggi rialzati delle vie Gaeta e Toti chiusi dal 2011 – ricorda il sindaco Lorenzo Radice che, certamente, non ignora che lo stesso argomento è all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale per un’interrogazione dell’opposizione –. In primo luogo abbiamo chiesto agli uffici la documentazione per ricostruire le motivazioni che avevano portato alla chiusura di questi spazi, ossia il cedimento dei marciapiedi d’accesso e la caduta di piastrelle dalla facciata della torre uffici, poi abbiamo valutato gli interventi necessari alla riapertura".

È così emerso che la situazione non era così catastrofica e che sarebbe stato possibile intervenire piuttosto rapidamente: "L’entità di questi interventi era modesta – ha spiegato ancora il sindaco – lasciandoci tranquilli rispetto alla tempistica dei lavori da fare, ma abbiamo considerato anche la netta diminuzione del flusso di passeggeri che transitavano dalla stazione per l’emergenza pandemica in quel periodo e la disponibilità del parcheggio di via Cairoli, per questo non c’era ragione di recuperare altri posti auto".

La chiusura del parcheggio di via Cairoli, circa cento posti, ha determinato la scelta di intervenire ed entro qualche settimana (prima è stato richiesto un intervento da parte della proprietà) via Toti dovrebbe riaprire al pubblico riequilibrando la situazione nell’area della stazione.