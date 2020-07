Parabiago (Milano), 31 agosto 2020. Area commerciale, parcheggi, palazzine ed un museo. Nuova vita per la ex Rede di Parabiago, l’area di 33mila metri quadrati compresa tra le vie Vittorio Veneto, Rosselli e Randaccio, proprio davanti al municipio parabiaghese. Lì c’era la sede storica della Rede, il calzificio fondato da Mario nel 1938, a Parabiago. Le calze Rede hanno fasciato le gambe di milioni di donne, di uomini e bambini... Adesso è ora di cambiare pagina per l’intera area che verrà completamente ridisegnata.

Durante l’ultima seduta consiliare, l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla proposta di piano attuativo presentata dalla proprietà dell’area per rinnovare la zona. Il progetto prevede il mantenimento della piazza antistante la ditta, che diventerà pedonale, e in una fetta dell’edificio prenderà corpo il museo storico-culturale intitolato a Carla Musazzi, moglie del fondatore della Rede, che dovrebbe essere sistemato al primo piano della struttura della ex ditta in cui spuntano nuovi spazi da utilizzare e nuove vetrate. Per l’area è prevista anche la cessione da parte della proprietà all’amministrazione comunale del cosiddetto edificio ponte che “sovrasta“ via Rosselli.

Sempre in zona nasceranno due palazzine di otto e dieci piani, oltre ad una struttura commerciale di medie dimensioni. Il tutto ancora sulla carta in attesa di dettagli che verranno inseriti nel progetto definitivo. Per adesso l’unica novità riguarda la proposta di piano attuativo, che di fatto mira a rinnovare l’intera zona con oltre 12mila metri quadri destinati a funzioni pubbliche che ha ora ottenuto il via libera dal Consiglio.

Così il sindaco Raffaele Cucchi: «La riqualificazione urbana di spazi non più fruibili, anzi degradati, è la vera mission delle amministrazioni comunali dal momento in cui lo sviluppo delle città non deve più guardare verso il consumo di nuove aree agricole, ma passare attraverso la trasformazione di aree abbandonate. La sfida del XXI secolo per la nostra comunità sarà infatti quella di saper trasformare questo isolato industriale in un ambiente adeguato alle esigenze delle moderne generazioni, pensato come luoghi eterogenei in grado di stimolare interazione sociale e scambio culturale, e progettato come sistemi integrati nella città.

L’edificio a ponte, che verrà ceduto alla comunità, sorge in un punto strategico della città di Parabiago e potrà svolgere proprio una funzione di ponte tra gli spazi delle città storica e quella dei servizi. Infatti il punte si trova in prossimità sia dell’agora’ cittadina, ovvero piazza Maggiolini, del nuovo quartiere residenziale e commerciale, sia degli edifici della municipalità e della rete dei servizi già oggi connessi con i nuovi percorsi ciclabili e i nuovi parcheggi pubblici a servizio di tutta la comunità. Il grande edificio a ponte fa parte di un più ampio progetto urbanistico che punta alla riqualificazione di tutto il centro, e questo intervento, oltre alle nuove regole urbanistiche contenute nel nuovo Piano di governo del territorio, permetterà di lanciare la città verso il suo nuovo corso». L’edificio sarà pensato come luogo di scambio di conoscenze: ospiterà servizi come la nuova biblioteca con spazi di lettura libera, cabine studio, laboratori adibiti ad incontri di gruppo, servizi multipli per il social e il networking; oltre a una sala teatro, un teatro per bambini e uno spazio espositivo.