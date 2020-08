Parabiago (Milano), 12 agosto 2020 - Era rimasta ricoverata in gravissime condizioni da quella maledetta sera del 2 agosto, giorno del terribile incidente che era costato la morte al suo ragazzo, Pietro Calogero. Alla fine Bianca Ballabio, la giovane 20enne che era sulla motocicletta insieme all’amico non ce l’ha fatta. Ne ha dato notizia ieri pomeriggio l’ospedale San Gerardo di Monza dove era ricoverata nel reparto di rianimazione.

Le condizioni della donna sono sembrate subito gravissime. Condizioni però che sono rimaste stazionarie per tutti questi giorni, fino all’aggravamento avvenuto ieri a metà pomeriggio. Poi alle 16,30 l’accertamento della morte cerebrale della giovane con i genitori che hanno dato il via libera alla donazione degli organi di Bianca che serviranno a salvare la vita ad altre persone.

La ragazza è morta l’indomani del funerale di Pietro che si è celebrato proprio lunedì nella chiesa di Maria Madre a Nerviano, paese dove risiedeva la vittima e dove aveva gran parte delle amicizie. Tanti amici che avevano affollato decine di minuti prima dell’omelia, tutto il sagrato suscitando l’emozione dei parenti e dei conoscenti che gli hanno tributato un lungo applauso, lasciando decine e decine di palloncini azzurri in cielo. Era rimasta lei, Bianca, compagna ed amica a lottare per la propria vita.

Due giovanissimi che oggi non ci sono più perchè, secondo le ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti, invece che fare la rotonda del Crespi Bonsai e ritornare verso San Vittore, la trentunenne aveva deciso di non perdere quei cinque secondi ulteriori, dirigendosi verso il parcheggio del Carrefour girando a sinistra, nonostante la doppia striscia continua. La Kawasaki Ninja guidata da Pietro e con dietro Bianca, che arrivava da dietro, si era ritrovata davanti l’auto che aveva colpito con violenza, piegando la porta sinistra della Fiat 500 gialla e distruggendosi. Pietro era rimasto a terra proprio davanti alla vettura, morendo sul colpo. Bianca invece era stata sbalzata in avanti, almeno di una decine di metri. Trasportata in condizioni disperate con l’elisoccorso all’ospedale di Monza, ha lottato per la propria vita fino a ieri.

Sul suo profilo facebook i messaggi degli amici: «Forza Bianca, non mollare«, mentre purtroppo il fato si è compiuto. Una gran bella ragazza Bianca, con un sorriso contagioso. Gli studi ed il diploma al liceo scientifico di Legnano. La passione per il mare e gli sport acquatici. Adesso il suo corpo servirà a salvare altre vite e Bianca vivrà ancora in diverse persone che dovranno ringraziarla per il suo sacrificio.