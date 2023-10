Parabiago, mamma uccisa dal compagno: i bimbi adottati vedranno nonni e zii

Parabiago (Milano), 26 ottobre 2023 – Era il 2017 quando a Parabiago si consumò un terribile femminicidio, che portò alla condanna in primo grado a 16 anni di reclusione dell'autore del reato. I due figli della coppia, entrambi piccoli, dall’estate 2021 sono stati collocati presso una coppia che è stata giudicata idonea ad adottarli e i servizi sociali hanno già dato parere positivo all’adozione.

Da un fatto drammatico oggi si è arrivati ad uno sviluppo positivo grazie all’intervento di avvocati, comune, sindaco e servizi sociali. La legge che regola le adozioni di minori in stato di abbandono (la legge n. 184 del lontano 1983) fino ad oggi sembrava che implicasse sempre e in tutti i casi la completa interruzione non solo dei rapporti giuridici, ma anche delle relazioni personali e affettive tra i bambini adottati e tutti i componenti della loro famiglia di origine.

Oggi grazie al caso pilota di Parabiago, una sentenza della Corte costituzionale (la sentenza n. 183 del 2023) ha stabilito che sia contrario a Costituzione prevedere sempre e a priori l’interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine per un minore adottato, e ha riconosciuto la possibilità per i giudici di poter prevedere il mantenimento delle relazioni con uno o con alcuni membri della famiglia di origine, individuati dal giudice stesso.

A sollevare la questione della legittimità della legge sulle adozioni nel punto in cui prevede sempre l'interruzione di tutti i rapporti con la famiglia di origine è stata Elisabetta Lamarque: “La sentenza chiarisce che se fosse interpretata così, la legge 184/1983 è incostituzionale. Credo che questa sentenza, saggia e ben motivata, convincerà tutti i giudici che l’adozione aperta si può fare”.

Per tutto il tempo dell’affidamento preadottivo i due fratelli hanno continuato a vedere, in incontri periodici protetti organizzati dai servizi sociali, la nonna materna e il prozio e gli zii paterni, persone indicate dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva disposto un affidamento preadottivo “aperto”. Nel caso di adozione i due bambini avrebbero dovuto interrompere i rapporti con tutte le persone che sono state comunque punto di riferimento importante in questi anni.

La spinta a questo cambiamento importante sia a livello giuridico, che culturale e sociale, era arrivata dalla Città di Parabiago, nello specifico dalla caparbietà del sindaco Raffaele Cucchi che, tutore di minori dichiarati dai giudici minorili in stato di abbandono, si è battuto affinché i bambini non perdessero il contatto con nonni e zii con i quali avevano mantenuto relazioni significative. Oggi la sentenza della Corte costituzionale introduce un ragionamento equilibrato, affermando che questa idea che tutte le relazioni personali di fatto debbano essere interrotte nel momento in cui il minore entra nella sua nuova, consecutiva, famiglia adottiva è un’idea che può avere delle eccezione e che i giudici minorile deve valutare caso per caso perché le soluzioni rigide, quelle che vanno bene per tutti, le presunzioni astratte e assolute non sono aderenti alla complessità del reale.