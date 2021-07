Parabiago (Milano) - Sommozzatori e vigili del fuoco in azione questa mattina nel canale Villoresi, all'altezza di Villastanza, dopo una segnalazione di alcuni passanti. Il cadavere di una donna di 80 anni di Busto Garolfo è stato visto galleggiare dentro il canale di irrigazione in zona Parabiago. Così la macchina dei soccorsi si è messa in moto e sul posto sono giunti vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri della Compagnia di Legnano e la polizia locale di Parabiago.

Si tratta dell'ennesimo recupero di questa estate. Una decina di giorni fa il corpo di una 55enne pakistana era stato recuperato nel canale a Castano Primo. Giorni fa una 12enne era stata salvata nel Villoresi sempre a Castano.