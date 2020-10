Parabiago (Milano), 22 ottobre 2020. "Chi consegna a domicilio si faccia avanti". La richiesta è dell'amministrazione comunale di Parabiago, che invita gli esercizi commerciali di prodotti alimentari presenti sul territorio a manifestare l’interesse a collaborare per promuovere un'attività di consegna di generi alimentari a domicilio per le persone in quarantena e impossibilitate agli spostamenti. I soggetti interessati, esercizi commerciali di prodotti alimentari, operanti nel comune di Parabiago e che avranno manifestato il proprio interesse ad aderire all’iniziativa, saranno registrati in un apposito elenco che sarà pubblicato nel sito internet istituzionale e nella pagina social istituzionale.

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare il proprio interesse all’iniziativa inviando una mail al seguente indirizzo: stampa.parabiago@gmail.com indicando nell’oggetto «Avviso di manifestazione d'interesse alimenti a domicilio-Covid" e allegando copia del documento di identità del legale rappresentante, indirizzo attività e contatto telefonico da chiamare.