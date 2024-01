Parabiago, trovato camion con due tonnellate di rame appena rubato a Cerro Maggiore

Cerro Maggiore (Milano), 16 gennaio 2024 - Allertati per un furgone sospetto, i Carabinieri hanno infine trovato un camion caricato con due tonnellate di rame sottratte poco prima da un’azienda di Cerro Maggiore: l’episodio è accaduto nella notte tra domenica e lunedì e ha avuto origine dalla segnalazione di un cittadino.

Qualcuno, infatti, ha avvisato i carabinieri allarmato dalla presenza in zona di un furgone sospetto, i Carabinieri hanno dunque iniziato un giro di controllo e, una volta arrivati nei pressi di un parcheggio a San Lorenzo di Parabiago, più che da un furgone sono stati attirati da un camion sospetto parcheggiato in questa zona.

Le verifiche hanno subito portare a scoprire che il camion era caricato con circa due tonnellate di rame (il rame ha un valore di mercato che oscilla tra i tre euro e gli otto euro al chilogrammo a seconda del grado di purezza): una rapida ricostruzione ha portato in breve ad appurare che l’ingente quantitativo di rame era stato sottratto nel corso della stessa notte da un’azienda che ha sede nella zona industriale di Cerro Maggiore, in via Puccini.

Le indagini sono ora in corso per cercare di identificare le due persone che erano sul camion prima che il mezzo venisse parcheggiato e per comprendere il ruolo in questa vicenda del proprietario del mezzo.