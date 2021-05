Legnano (Milano), 25 maggio 2021 - Il Palio di Legnano, nella sua versione settembrina, si farà: la decisione è arrivata nella tarda serata di ieri dopo la riunione del Comitato palio, chiamato a dare una risposta definitiva a dubbi e quesiti sull’organizzazione dell’evento, spostato in là nel tempo rispetto alla consueta collocazione nel mese di maggio.

“Hanno vinto la condivisione e la voglia di ripartire: il Comitato ha stabilito di organizzare il Palio 2021 il prossimo 19 settembre - si legge in una nota del Comune di Legnano che, poco dopo la mezzanotte, ha riassunto la soluzione definitiva condivisa in occasione del Comitato -. La decisione presa ieri sera è il risultato di un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori della manifestazione, ben consapevoli che questa edizione, per forza di cose, avrà una forma inedita con limitazioni legate al rispetto delle normative anticontagio”. Proprio l’inevitabile, versione spuria della manifestazione con tutti i limiti collegati era stata all’origine dei dubbi espressi da parte delle contrade: “In attesa di definire nel dettaglio i particolari dello svolgimento del Palio 2021, preme sottolineare gli aspetti alla base della scelta – hanno spiegato i portavoce del Comune -: innanzitutto l’opportunità di non annullare la manifestazione per il secondo anno consecutivo, dando in questo modo un messaggio forte di ripartenza alla città, poi la spinta a riattivare l’attività delle contrade il cui potere aggregante, in un periodo in cui la socialità è stata limitata, è mancato, specie fra i giovani”.

A questo punto il Comitato dovrà dare il via con tutto il mondo del Palio a un lavoro di organizzazione comunque complesso che dovrà condurre a domenica 19 settembre. Nella precedente riunione del Comitato, tenutasi un mese fa e che aveva aperto la strada alla decisione assunta nella serata di ieri, era stata illustrata anche la situazione del budget, che a quel momento, nonostante i tagli già decisi, evidenziava uno sbilancio di circa centomila euro tra mancati incassi allo stadio per la capienza ridotta e il minore apporto degli sponsor. “L’amministrazione, nonostante le incertezze, farà la sua parte confermando il contributo dato ogni anno alla manifestazione – aveva confermato il sindaco, Lorenzo Radice -. Adesso serve uno sforzo per cercare nuove risorse. Quello che chiediamo alla città è di sostenere il Palio: quello di quest’anno non è un Palio di serie B, ma semplicemente un Palio diverso, sia per la corsa sia per gli eventi culturali e storici. In ogni caso vogliamo fare in modo che sia un Palio unico, un Palio che ci ricorderemo a lungo”.