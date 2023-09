Palio di Legnano, la Contrada Legnarello al voto: confermato il Vice Gran Priore

Legnano (Milano) – Eletto il nuovo Consiglio Esecutivo della Contrada Legnarello e confermato il Vice Gran Priore. Nella contrada nel pieno fermento dei preparativi per il primo grande evento dell’anno, la festa Attenti al Luppolo prevista questa domenica, si è svolta ieri sera l’assemblea ordinaria del Gran Concilio. I numerosi Priori presenti si sono riuniti per l’approvazione del rendiconto preventivo per l’anno sociale 2023/2024, avallato all’unanimità, per la nomina del Vice Gran Priore e per la nomina ed elezione dei nuovi Priori del Consiglio Direttivo per gli anni 2023/2024 e 2024/2025.

Come da statuto, il Gran Priore Alessandro Mengoli ha dapprima nominato il suo vice, confermando Matteo Parma al suo fianco e svelato subito dopo i nomi dei quattro Priori da lui scelti e che sono entrati di diritto all’interno dell’esecutivo: Gabriele Alli, Francesca Bandera, Massimo Cortiana e Francesco Locatelli. È stato poi il momento delle votazioni per individuare gli altri otto componenti tra i quattordici candidati.

Il Gran Concilio di Contrada ha così eletto per il direttivo, con votazione segreta, i Priori Stefano Battilana, Matteo Brusa, Andrea Clerici, Giulia Landoni, Mattia Peraro, Paola Raimondi, Fabio Ronca e Filippo Trespoli, che si aggiungono ai reggenti in carica, già aventi diritto, a completamento dell’esecutivo: il Gran Priore Alessandro Mengoli, il Capitano Diego Tomalino, la Castellana Michela Sala, lo Scudiero Luca Lavazza, la Gran Dama Cristiana Re e il vice Gran Priore Matteo Parma. Prima dello spoglio dei voti il Capitano Diego Tomalino ha sottolineato l’importanza della partecipazione di un numero così alto di Priori, ringraziando i presenti per la disponibilità a mettersi in gioco per la contrada.