Palio, corse di addestramento 2024: cavalli in pista allo stadio Mari

Legnano, 31 ottobre 2023 – Il Collegio dei capitani e delle contrade con una nota stampa anticipa le date delle corse di addestramento al Palio di Legnano 2024, in programma terranno il 14 ed il 28 aprile sulla pista dello stadio “Giovanni Mari”.

Una notizia che ha fatto storcere il naso ai tifosi lilla costretti a lasciare l’impianto un mese prima della naturale scadenza con l'avvio del Palio vero e proprio. Il campo dove il club legnanese disputa le sue gare interne, non sarà più a disposizione fin dal termine del mese di marzo. Definita anche la data dell’eventuale giornata di recupero delle corse in caso di maltempo, fissata per il 5 maggio.

L’allestimento

“La vera novità è che le corse per questo anno – si legge nel comunicato del Collegio – si terranno presso lo stadio Mari che sarà allestito, almeno per quanto riguarda il tracciato equestre, come il giorno del Palio”.

“Grande soddisfazione da parte del Gran Maestro e di tutto il Direttivo per questa nuova sede, che permetterà un maggior accesso di pubblico alle corse e un miglior svolgimento delle stesse“, conclude il comunicato.

L’intesa

La convenzione siglata la scorsa estate tra l’A.C. Legnano e il Comune di Legnano prevedeva la possibilità di ottenere il campo ad inizio aprile, un mese prima della data prevista dalle precedenti convenzioni.

La società lilla in queste settimane ha speso 50mila euro per rifare il manto erboso del Mari dopo i 30 mila euro sborsati dal comune di Legnano. Un totale di 80 mila euro che serviranno per pochi mesi a questo punto, visto che la nuova vocazione dello stadio cittadino sta sempre più andando nella direzione di diventare non più un campo di calcio, ma una pista per cavalli.