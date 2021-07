Legnano (Milano), 14 luglio 2021 - Mentre a Ferrara viene ufficialmente annullato il Palio, peraltro già annullato a Siena sia a luglio che ad agosto, fissato per domenica 19 Settembre in Piazza Ariostea, a Legnano tutto è pronto per l'inizio delle celebrazioni del Palio del Carroccio 2021. Domenica 18 alle 19,15 la prima cerimonia di rito del palio legnanese: la traslazione della croce dalla chiesa di San Domenico (ultima contrada vincente) alla Basilica di San Magno al centro della città. Un corteo limitato di contradaioli scorterà la croce verso la sua prossima dimora in attesa di sapere a chi sarà assegnato il Crocione per il 2021. A settembre gli altri appuntamenti: iscrizione delle contrade al Palio e investitura civile dei capitani; veglia della croce e finalmente il palio delle contrade domenica 19 settembre.



