Si torna a respirare aria di Palio e, dopo oltre due anni, la sensazione è di quelle che fanno perdere la testa. Ci si sente leggeri, come se tutto quello che è successo negli ultimi 24 mesi sia stato soltanto un brutto sogno. Poi ci si ricorda che sulla pista del centro ippico Etrea di Borsano bisogna rispettare tutte le misure di sicurezza e ci si risveglia. Ma la sensazione rimane. Durante le corse di addestramento, quelle che rappresentano una sorta di antipasto del Palio di Legnano, che quest'anno si correrà il 19 settembre, si sono visti tanti volti noti fra i fantini e tanti talenti anche fra i cavalli. L'assenza, quella che ha fatto più male, è senza dubbio quella di Andrea Mari, il fantino che ha perso la vita in un incidente stradale e che a Legnano era molto amato.

La novità principale, che potrebbe a questo punto essere applicata se non al Palio di quest'anno molto probabilmente durante la Provaccia, è stata la presenza in gara anche di cavalli mezzosangue e non solo purosangue. Un'apertura che traccerebbe un nuovo percorso per tutto il movimento del Palio di Legnano. Ad aggiudicarsi al centro ippico Etrea la prima corsa riservata ai cavalli mezzosangue è stato Giovanni Atzeni, davanti ad Alessio Giannetti e a Rocco Betti. La prima corsa di giornata, ovvero il Memorial Michele La Rocca, è stata però vinta da Federico Arri, davanti ad Antonio Siri, Giosuè Carboni e Silvano Mulas. Terza corsa cioè il Memorial Angela Colombo con questo ordine di arrivo: Andrea Coghe, Giuseppe Zedde, Giovanni Atzeni. Nella quarta a vincere è Antonio Siri, davanti a Valter Pusceddu e Andrea Coghe, mentre la quinta vede primeggiare Valter Pusceddu davanti a Silvano Mulas e Giuseppe Zedde. Nella sesta corsa l'ordine di arrivo è: Jacopo Pacini, Alessio Giannetti e Nicolò Chiara. Nella settima a vincere è stato Federico Arri, davanti a Valter Pusceddu e Federico Guglielmi. Adrian Topalli si è aggiudicato l'ottava corsa, secondo Rocco Betti e terzo Jacopo Pacini. A concludere la giornata di corse ippiche è stata la nona corsa, vinta da Giosuè Carboni, davanti ad Adrian Topalli e Alessandro Chiti.