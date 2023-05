Palio di Legnano 2023, giù il sipario. Tra meteo avverso e difficoltà il bilancio è positivo

Legnano (Milano) 30 maggio 2023 – Il Palio più lungo e, forse anche per questo, con un gran numero di spettatori davanti agli schermi di tv e computer, in grado di superare rispettivamente del 46% e del 70% i dati fatti registrare nel 2022: a celebrare la vittoria di Legnarello, come da tradizione si sono ritrovati nella Sala degli Stemmi i vertici del Palio e delle contrada vincitrice.

Nel bilancio si è partiti dagli intoppi meteo che hanno allungato oltre misura la manifestazione, ma trasformare i problemi in opportunità è comunque sempre un approccio corretto: "È stato uno stress test importante – ha esordito Luca Roveda, vice presidente della Fondazione Palio –: abbiamo certamente acquisito altre competenze che ci serviranno anche in futuro".

Roveda ha ringraziato un po’ tutti, dalle forze di polizia, guidate da Ilenia Romano, ai volontari: "È stato emozionante vedere quante persone fossero sulle nostre strade – ha detto –. Una vera festa per i legnanesi che ci dà ancora più convinzione per proseguire il nostro lavoro".

Il sindaco e Supremo Magistrato, Lorenzo Radice, ha fatto un passo indietro nel tempo: "Il Palio di ieri ha dimostrato quanto paghi la lungimiranza di chi ci ha preceduto. Mi riferisco alle condizioni della pista: se non ci fosse stato anni fa il lavoro di Alessandro Centinaio - responsabile della commissione veterinaria per anni, scomparso nel 2022 - che ha poi portato a investimenti importanti sulla pista, non saremmo qui a commentare un palio concluso e un’edizione bellissima, anche nei suoi contrasti". Il Cavaliere del Carroccio, Riccardo Ciapparelli, si è unito ai ringraziamenti e ai complimenti alla contrada vincente, con un’unica nota polemica: "Avrei forse voluto essere ascoltato un po’ di più".

“Per me è stato un capolavoro costruito con sacrifici, a partire dalla sintonia con Antonio Siri – le prime parole di Matteo Masnata, capitano di Legnarello –. Domenica tutto era iniziato alla perfezione ma quando, con il temporale, ho visto la mia contrada sugli spalti e tutti i contradaioli coperti sotto il telo a cantare, ho pensato che avremmo fatto tutto per loro".

Infine i numeri: la diretta su Antenna 3 ha avuto 392mila spettatori unici (erano 268.543) ai quali aggiungere 129mila visualizzazioni streaming (erano 75.996).