Palio di Legnano 2023, presentata la kermesse: capienza minore per la corsa allo stadio

Legnano (Milano) – Con la tradizionale conferenza stampa di apertura nella sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, il Palio di Legnano 2023 è ufficialmente iniziato.

Un’occasione preziosa per le autorità e per i protagonisti del Palio, che hanno potuto così presentare gli eventi collaterali e le iniziative legate a quella che continua a essere la manifestazione annuale più importante di Legnano: Luca Roveda, vicepresidente della Fondazione Palio, e Guido Bragato, assessore alla Cultura, hanno fatto gli onori di casa, insieme al cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli, l’ex gran maestro e membro del cda della Fondazione Alberto Romanò e il professore Alessio Marinoni.

"Questo Palio - ha subito spiegato l’assessore con delega al Palio Guido Bragato - vedrà molti momenti dedicati a storia e cultura, momenti sempre ben accolti dai cittadini". Come, del resto, ha dimostrato il successo del Festival di Letteratura Storica ‘La Storia tra le righe’. Il primo appuntamento ad aprire il mese del palio sarà la giornata dei Manieri aperti, che vedrà coinvolte tutte le otto contrade in un’apertura straordinaria pensata proprio per condividere momenti di storia locale e di costume con mostre, e attività sportive e ludiche anche per bambini.

Presentata anche la campagna di comunicazione del Palio 2023, ‘Vite e trionfi’, basata sulle storie personali legate alla Battaglia di Legnano: otto i personaggi, dalla medichessa all’astrologo, ciascuno legato a una contrada e a un’idea di racconto tramandato di bocca in bocca per 847 anni. Infine, un appunto sulla sicurezza: a differenza degli altri anni, i chioschetti del cibo verranno posizionati all’esterno dello stadio e i biglietti messi in vendita saranno 7.858 esatti, quindi la capienza sarà minore rispetto al solito. Come sempre, i biglietti potranno essere acquistati attraverso le contrade e alla Fondazione Palio il sabato mattina e il pomeriggio precedenti la domenica del 28 maggio.