Legnano (Milano), 15 luglio 2021 - Cena al castello di Legnano nel cortile dei Gelsi per i soci del Collegio dei Capitani. La giusta occasione per fare il punto della situazione sul Palio del 19 settembre. Tavolo d’onore coi Gran Maestri, Monsignore, il sindaco Radice e l’assessore con delega al Palio Bragato, il capitano non reggente Pier Galimberti che ha donato al Collegio un quadro con richiami a contrade, comune e Collegio, riprodotto su un artistico foulard, distribuito dalla Castellane, con cui il Gran Maestro ha voluto omaggiare tutti i presenti.

Il Gran Maestro, Giuseppe La Rocca, ha prima donato la tradizionale rosa d’oro alle Castellane di nuova nomina, Francesca Genoni di San Martino e Debora Balliana di San Domenico, e poi affermato che “Noi siamo il Palio che ha nei propri elementi fondanti i valori religiosi. Abbiamo sei contrade con nomi di santi e la Croce sul nostro Carroccio, su cui viene celebrata la Messa da Monsignore, con la consuetudine di una promessa delle Reggenze che avviene nelle mani del Parroco”.

L’assessore all'autonomia e cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, ha sottolineato come il Palio di Legnano “incarna le tradizioni civiche lombarde” soffermandosi poi sul valore delle opere del Previati di cui Legnano conserva ottima traccia.

Finale cinematografico con la proiezione del docufilm di Giancarlo De Angeli "Ovunque è Legnano" col regista legnanese che ha voluto, e saputo ottimamente, mostrare cosa sia oggi il Palio di Legnano, tramite immagini evocative e la presentazione delle figure che lo animano.