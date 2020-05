Legnano (Milano), 29 maggio 2019 – Un omaggio alla storia delle contrade e alla passione di tutti i contradaioli. Nel fine settimana da sempre dedicato al Palio, che avrebbe dovuto celebrare la festa, la tradizione e l’agone, Il Giorno regalerà un inserto gratuito speciale dedicato al grande evento della città di Legnano, che i lettori troveranno in edicola domani. Una carrellata sulle contrade per scoprire qualcosa della loro storia e sottolineare un aspetto mai ricordato abbastanza: il grande ruolo sociale che il mondo del Palio ha ricoperto e continua a ricoprire; basti pensare all’impegno portato avanti anche in queste settimane di emergenza per sostenere la battaglia contro il Covid-19. Nell’inserto si troveranno foto e contenuti dedicati alla storia del Palio, con un focus speciale sulle edizioni non assegnate. Uno speciale da non perdere.

