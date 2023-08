Palazzo di via Cadorna È tornata l’acqua calda

Fine dell’emergenza al condominio San Giovanni di via Cadorna a Busto Garolfo. Da ieri l’altro è tornata l’acqua calda erogata dall’impianto di teleriscaldamento fermo dalla scorsa settimana per un contenzioso tra la ex concessionaria del servizio la Sme Am e l’Amministrazione comunale. Quindici famiglie residenti al civico sette di via Cadorna non dovranno più fare docce solo con l’acqua fredda ma potranno tornare alla normalità. Il cammino per l’assegnazione del servizio è ancora lungo ma nel frattempo la Giunta comunale ha affidato al gestore delle caldaie comunali l’incarico di riattivare il servizio. Il condominio di via Cadorna è l’unico servito dall’impianto situato lungo via Europa che in inverno fornisce invece calore per il riscaldamento a scuole, edifici pubblici e religiosi. "Attraverso i tecnici già operanti all’interno del Comune – ha commentato il Sindaco Susanna Biondi - abbiamo prima di tutto garantito il ripristino delle condizioni normali. Il rilascio delle concessioni richiederà ancora un po’ di tempo ma per il momento l’emergenza è stata risolta nel giro di qualche giorno". P.M.