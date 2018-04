Rescaldina (Milano), 4 aprile 2018 - Un boato che ha scosso dalle fondamenta le certezze di una decina di famiglie a partire da oggi potrebbe trovare delle risposte. La Procura di Busto Arsizio, unitamente ai tecnici, da questa mattina, dopo un primo sopralluogo nella serata di ieri, ha autorizzato un piano per la messa in sicurezza dell’area di via Brianza 34 a Rescaldina, dove sabato mattina una palazzina è parzialmente crollata per una presunta fuga di gas, e poter finalmente accedere per effettuare tutti gli accertamenti di rito.

Restano ancora critiche le condizioni del sergente dell’esercito Alessandro Saverio Sidella, ricoverato in rianimazione a Niguarda con il corpo ustionato per circa il 90%, a rischio seticcemia. Sua moglie, Maria Cristina Segreto, ricoverata a Legnano, è invece stabile, fuori pericolo di vita con il 60% di ustioni sul corpo, ma ancora intubata. I bambini della coppia, 6 e 10 anni, rispettivamente ricoverati a Niguarda e Torino, sono stati invece stubati e sono stabili, con ustioni meno serie sugli arti. Tecnici, inquirenti e vigili del fuoco, a partire da questa mattina alle 10, entreranno nell’area del disastro, la palazzina è stata interamente sequestrata in attesa di rilievi ed accertamenti, per poter capire come procedere per la messa in sicurezza della struttura e poi procedere ai rilievi. La decisione è stata presa durante una riunione operativa, seguita da un sopralluogo esterno, tenutasi ieri nel tardo pomeriggio in caserma Rescaldina, alla quale hanno preso parte il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana, che ha spiegato quanto sia «necessario capire come rendere sicuro lo stabile per poter garantire l’accesso e svolgere gli accertamenti», il pm Francesca Gentilini che coordina le indagini sulla tragedia, i carabinieri di Legnano, i vigili del fuoco, unitamente al sindaco di Rescaldina Michele Cattaneo, al proprietario dello stabile e tecnici infrastrutturali.

Secondo quanto emerso dalla pianificazione degli accessi che partiranno stamani, una volta puntellato il tetto della costruzione, si potrà procedere alla rimozione dei detriti, i quali verranno tutti analizzati, e poi ai rilievi tecnici che verranno svolti da periti e consulenti incaricati dalla Procura di Busto Arsizio, utili ai carabinieri di Legnano responsabili delle indagini, per poter finalmente risalire alle cause del disastro. Al momento in Procura resta aperto un fascicolo per crollo colposo di edificio, ma le indagini proseguono a 360 gradi non escludendo alcuna pista. Secondo quanto emerso ulteriormente dai primi accertamenti svolti sul campo il giorno dell’esplosione, la caldaia dell’appartamento al piano terra, in uso alla famiglia Sidella, è rimasta intatta a seguito della deflagrazione e perfettamente funzionate. Cosa abbia portato alla saturazione dei locali è quindi ancora tutto da verificare. Per farlo, in attesa che la famiglia si riprenda e possa raccontare quanto accaduto quella mattina intorno alle 7.37, gli inquirenti potrebbero anche sentire altre «persone informate sui fatti».

