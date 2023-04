Otto anni fa la tragica frana Nonno e nipote uccisi "Il Comune deve risarcire"

di Rosella Formenti

Nella tarda serata del 15 novembre 2014, Giorgio Levati, 70 anni e Adriana De Pena Moya Rochely,16 anni, nonno e nipote furono uccisi dalla frana che travolse l’abitazione in cui vivevano nella frazione Cerro a Laveno Mombello. Gli altri familiari, tre persone, si salvarono perché si trovavano in quel momento in un altro locale. Ora è arrivata la decisione del Tribunale civile di Varese che ha condannato, in primo grado, il comune di Laveno e il proprietario dell’area da cui si staccò lo smottamento che non lasciò scampo alle due vittime a pagare il risarcimento. La cifra da liquidare ai familiari è di 824.873, 618.655 è la somma che deve risarcire il comune di Laveno Mombello, 206.218 (il 25%) la proprietà del terreno. Il Tribunale prima di arrivare alla decisione ha affidato l’incarico a un consulente tecnico per una perizia d’ufficio sulla situazione della zona nei decenni, rilevando precedenti smottamenti e per questo, si legge nella sentenza "Il versante di via Gattirolo è stato cartografato come area in dissesto stabilizzata, con status di "frana attiva". La perizia ha sottolineato che erano stati fatti interventi ma non per tutta l’area quindi non sufficienti. Terreno da cui si staccò la frana dunque di un privato ma per i giudici c’è la responsabilità anche del comune di Laveno "che non ha diligentemente operato al fine di garantire, nei limiti delle proprie competenze, un’efficiente salvaguardia dello stato dei luoghi, non potendo rinvenire un’ipotesi di colpa esclusiva in capo alla proprietà". Ora la decisione del Tribunale civile potrebbe incidere sul fronte penale della tragica vicenda che è ancora aperto. La Procura a suo tempo aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo, il Gip ordinò nuove indagini individuando possibili responsabilità dell’Amministrazione che non chiuse la strada sebbene si fossero già verificati smottamenti. La magistratura inquirente insisterebbe per l’archiviazione, ma a pesare ora c’è la decisione del Tribunale civile.