Legnano (Milano), 24aprile 2020 - O mai, oppure… troppo spesso. Per la seconda volta in tre giorni, infatti, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera è tornato nella sede del vecchio ospedale di Legnano. Oggetto della visita è stata, ancora una volta, la verifica dello stato di conservazione degli immobili dopo le polemiche nate in queste settimane. Questa volta al sopralluogo ha però partecipato anche la Iena, Luigi Pelazza, che, pure lui, nei giorni scorsi aveva già visitato l’ospedale per identificare eventuali spazi recuperabili, ma mai presi in considerazione quando l’emergenza imponeva il reperimento di posti letto per i malati di coronavirus.

Il monoblocco dell’ospedale legnanese non era stato neppure preso in considerazione dalle autorità regionali a fronte di una relazione tecnica dell’Ats che riteneva impossibile il recupero in tempi brevi: ciò nonostante esistono all’interno dell’area anche altri edifici in uno stato di conservazione certo migliore e per i quali non era stata redatta una relazione. Per vedere la conclusione della vicenda sarà necessario aspettare il servizio delle Iene, già annunciato un prima volta e poi rinviato: pare che il giro di oggi sia servito per dimostrare che nessuno spazio sarebbe al momento riutilizzabile in tempi brevi.