Opere pubbliche per 80 milioni Ecco la mappa dei cantieri

di Rosella Formenti

Cantieri in città: il sindaco Emanuele Antonelli ha fatto il punto della situazione l’altro giorno durante la Commissione Bilancio. Il primo cittadino ha illustrato gli interventi, si tratta di opere pubbliche (valore complessivo 80 milioni di euro) per le quali l’amministrazione comunale ha ottenuto fondi del Pnrr e fondi regionali, alcune già avviate, altre sulla linea di partenza, il prossimo anno. Innanzitutto il sottopassaggio viabilistico nel rione di Sant’Anna, opera (costo circa 8 milioni di euro) attesa da anni per risolvere i problemi di viabilità nella zona e migliorare il collegamento del quartiere con il resto della città: Antonelli ha annunciato l’aggiudicazione dell’ultima fase di lavori, la previsione di apertura al traffico della strada è per i mesi di settembre -ottobre. Insomma vicino il traguardo. Per quanto riguarda le scuole proseguono gli interventi alle elementari Pertini,Crespi, Manzoni e alle medie Parini, lavori anche alle materne Pontida e Speranza, agli asili nido Ferrario ed Espinasse per 300 mila euro, inoltre è stato affidato il secondo lotto dei lavori alle scuole Tommaseo per 1,7 milioni e scuole Schweitzer per 1 milione di euro. Interventi anche alle scuole medie Bellotti, Manzoni, Marco Polo, Nazareth e Bianca Garavaglia (circa 200 mila euro ciascuna). Altri capitoli importanti il progetto Pinqua, il recupero dell’ex oratorio di Sacconago e dell’ex macello civico. Per il progetto Pinqua che prevede interventi di social housing e spazi pubblici sono stati affidati gli incarichi per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica,quanto al progetto che riqualificherà tutta l’area tra piazzale Bersaglieri e la stazione delle Nord è stata firmata la convenzione coi cronoprogrammi mentre è in fase di perfezionamento la gara per la progettazione definitiva dell’edificio Boost e del parcheggio multipiano, per il quale sarà quindinecessario spostare il mercato. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in porto l’accordo con RFI per utilizzare l’ex scalo merci, spazio individuato dall’amministrazione comunale per il trasferimento delle bancarelle, appena sarà definito è previsto un incontro con gli ambulanti. Attenzione puntata anche sul progetto del Palaginnastica nel rione di Beata Giuliana: sono arrivate sei proposte, tra queste sarà scelta quella che realizzerà l’impianto. Non c’è altro tempo da perdere.