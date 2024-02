Operaio si ferisce a una mano

Forse una distrazione, o un imprevisto che ha cambiato la routine di un gesto ripetuto più volte, fatto sta che pochi giorni si è registrato l’ennesimo infortunio sul lavoro. L’episodio è accaduto in una ditta di lavorazioni meccaniche a Magnago: un operaio in forza all’azienda, un cittadino di nazionalità straniera di 36 anni di età, nel pomeriggio di martedì stava lavorando al macchinario quando la sua mano è rimastas chiacciata sotto una delle parti in movimento del macchinario. All’operaio finito in ospedale è stata prospettata una prognosi di trenta giorni. Sul posto i carabinieri e Ats per ricostruire l’accaduto. P.G.