Operaio perde l’equilibrio Volo da tre metri d’altezza

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Nerviano. Un operaio di 46 anni, intorno alle 16, è caduto da una altezza di tre metri all’interno di un‘azienda farmaceutica di via Gramsci, a Nerviano. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe riportato un forte trauma alla schiena. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano con automedica al seguito. Il lavoratore è stato poi portato in ospedale a Rho per ulteriori accertamenti e rimane nel nosocomio. La ricostruzione della dinamica spetterà alle autorità competenti.

Prosegue il periodo nero di incidenti sul lavoro nelle fabbriche di Nerviano. A fine gennaio un operaio aveva riportato lo schiacciamento di una mano in una ditta del settore elettrotecnico di via Della Merlata, nella frazione di Garbatola. L’uomo, un cinquantenne, era impegnato in operazioni manutentive di un impianto.

A metà gennaio una giovane 22enne era rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro mentre stava caricando una bobina della linea di confezionamento da circa otto chili in un impianto lavorativo in via 20 Settembre a Nerviano. Lo scorso 19 febbraio un operaio di 29 anni aveva riportato un trauma da schiacciamento ad un braccio durante un’operazione di lavoro in una azienda di via Vicinale Parabiago. L’uomo era stato portato all’ospedale di Legnano da un’ambulanza della Croce Rossa.

Christian Sormani